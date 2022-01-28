«Сассуоло» арендовал полузащитника «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Риккардо Чьерво, который первую часть сезона провел в «Сампдории», продолжит свою карьеру в «Сассуоло».

Контракт подписан на условиях аренды до конца сезона с обязательным правом выкупа, сообщает сайт «Сассуоло».

#Calciomercato: nuovo acquisto in casa Sassuolo, dalla Roma arriva l'attaccante Riccardo #Ciervo!



Benvenuto in neroverde ?



Il comunicato ufficiale ? online su https://t.co/mxgtnJlulM#ForzaSasol ?? pic.twitter.com/vLgWfWpmTK — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) January 28, 2022

В текущем сезоне вингер провел 12 матчей за «Сампдорию» во всех турнирах, в которых сумел отличиться двумя голевыми передачами.