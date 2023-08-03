Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет

«Ювентус» прокомментировал завершение карьеры экс-вратаря команды Джанлуиджи Буффона.

«Легенда вешает перчатки на гвоздь. Твои спасения, улыбка и характер навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в заявлении клуба.

Буффон 2 августа объявил о завершении карьеры. 45-летний голкипер выступал за «Парму, «ПСЖ» и «Ювентус».