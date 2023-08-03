«Ювентус» — Буффону: «Твои спасения, улыбка и характер навсегда останутся в нашей памяти»
Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет
«Ювентус» прокомментировал завершение карьеры экс-вратаря команды Джанлуиджи Буффона.
«Легенда вешает перчатки на гвоздь. Твои спасения, улыбка и характер навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в заявлении клуба.
Буффон 2 августа объявил о завершении карьеры. 45-летний голкипер выступал за «Парму, «ПСЖ» и «Ювентус».
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3
|Интер
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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7
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9
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10
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11
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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|0-0
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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38 тур
|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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