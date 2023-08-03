Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Игры
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 09:15

«Ювентус» — Буффону: «Твои спасения, улыбка и характер навсегда останутся в нашей памяти»

Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры в 45 лет
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джанлуиджи Буффон.
Фото AFP

«Ювентус» прокомментировал завершение карьеры экс-вратаря команды Джанлуиджи Буффона.

«Легенда вешает перчатки на гвоздь. Твои спасения, улыбка и характер навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в заявлении клуба.

Буффон 2 августа объявил о завершении карьеры. 45-летний голкипер выступал за «Парму, «ПСЖ» и «Ювентус».

В&nbsp;2006 году Джанлуиджи Буффон со&nbsp;сборной Италией выиграл чемпионат мира. Великий Буффон: в Москве, с Папой Римским и Кубком мира

Джанлуиджи Буффон
ФК Ювентус
серия А
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-защитник «Интера» Д'Амброзио подписал контракт с «Монцей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
2
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
3
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
4
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
5
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
17
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
19
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
20
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 - : -
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 - : -
19.08 21:45
Интер – Монца
 - : -
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 - : -
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 - : -
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 - : -
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 - : -
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 - : -
21.08 21:45
Болонья – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости