Экс-защитник «Интера» Д'Амброзио подписал контракт с «Монцей»
Бывший защитник «Интера» Данило Д'Амброзио будет выступать за «Монцу».
34-летний итальянец подписал контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.
В конце июня у Д'Амброзио завершился контракт с «Интером», за который он выступал с 2014 года. В прошедшем сезоне защитник провел 24 матча во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.
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3
|Интер
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4
|Милан
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5
|Аталанта
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6
|Рома
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7
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8
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9
|Болонья
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10
|Торино
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11
|Монца
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13
|Сассуоло
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14
|Эмполи
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15
|Салернитана
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|0-0
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16
|Лечче
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|0-0
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17
|Верона
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|0-0
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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20
|Кальяри
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
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