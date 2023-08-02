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Экс-защитник «Интера» Д'Амброзио подписал контракт с «Монцей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Интера» Данило Д'Амброзио будет выступать за «Монцу».

34-летний итальянец подписал контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один сезон.

В конце июня у Д'Амброзио завершился контракт с «Интером», за который он выступал с 2014 года. В прошедшем сезоне защитник провел 24 матча во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.

Данило Д`Амброзио
Футбол
ФК Монца
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