«Ювентус» не собирается выкупать Паредеса у «ПСЖ» за 22 миллиона евро

«Ювентус» не планирует активировать опцию выкупа в контракте полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сумма составляет 22 миллиона евро.

В связи с этим, существует большая вероятность, что 28-летний аргентинец вернется летом в «ПСЖ». Впрочем, о своих планах «Ювентус» пока не сообщал ни игроку, ни парижскому клубу.

Сообщалось, что Паредес также не входит в планы французского клуба, поэтому для него придется искать другую команду. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года.

Зимой «Юве» был готов выкупить хавбека у парижан, но за значительно меньшую сумму.

В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе туринской команды 22 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.