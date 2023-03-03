Рафаэл Леау склоняется к тому, чтобы покинуть «Милан» летом

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау склоняется к тому, чтобы покинуть клуб летом.

Как сообщает GIFN, 23-летний футболист может уйти, так как между сторонами прекратились переговоры о новом соглашении. Спад формы португальского форварда вызывает беспокойство, поскольку это может определить стоимость Леау на рынке летом.

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» планирует предложить «Милану» услуги полузащитника Кристиана Пулишича в обмен на Леау.

В текущем сезоне португалец сыграл за «Милан» 32 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 85 миллионов евро.