«Ювентус» не хочет продлевать контракт с Дибалой

«Ювентус» решил не продлевать контракт с форвардом Пауло Дибало, сообщает Calcio Mercato.

По данным издания, туринский клуб отозвал свое предложение о продлении соглашения. Сам футболист хотел остаться в «Ювентусе» при условии, что он будет получать от 10 миллионов евро в год.

27-летний аргентинец выступает в туринском клубе с 2015 года. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее руководство клуба отстранило игрока от нескольких матчей из-за того, что он нарушил меры предосторожности в период пандемии коронавируса, посетив многолюдное мероприятие.