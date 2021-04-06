Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Ювентус» не хочет продлевать контракт с Дибалой

07:25
Теги:

«Ювентус» решил не продлевать контракт с форвардом Пауло Дибало, сообщает Calcio Mercato.

По данным издания, туринский клуб отозвал свое предложение о продлении соглашения. Сам футболист хотел остаться в «Ювентусе» при условии, что он будет получать от 10 миллионов евро в год.

27-летний аргентинец выступает в туринском клубе с 2015 года. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. Ранее руководство клуба отстранило игрока от нескольких матчей из-за того, что он нарушил меры предосторожности в период пандемии коронавируса, посетив многолюдное мероприятие.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...