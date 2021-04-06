Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Ювентус» считает де Лигта ключевым игроком и не намерен его продавать

00:29
Теги:

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт останется в туринском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, у 21-летнего голландца в контракте прописана сумма выкупа за 150 млн евро, которая будет действовать только с июля 2022 года. Туринцы считают защитника ключевым игроком, поэтому хотят сохранить его.

В текущем сезоне Де Лигт провел 25 матчей за «Ювентус», в которых заработал 5 желтых карточек.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...