«Ювентус» считает де Лигта ключевым игроком и не намерен его продавать
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт останется в туринском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, у 21-летнего голландца в контракте прописана сумма выкупа за 150 млн евро, которая будет действовать только с июля 2022 года. Туринцы считают защитника ключевым игроком, поэтому хотят сохранить его.
В текущем сезоне Де Лигт провел 25 матчей за «Ювентус», в которых заработал 5 желтых карточек.
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