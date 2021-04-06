«Ювентус» считает де Лигта ключевым игроком и не намерен его продавать

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт останется в туринском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, у 21-летнего голландца в контракте прописана сумма выкупа за 150 млн евро, которая будет действовать только с июля 2022 года. Туринцы считают защитника ключевым игроком, поэтому хотят сохранить его.

В текущем сезоне Де Лигт провел 25 матчей за «Ювентус», в которых заработал 5 желтых карточек.