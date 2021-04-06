«Интер» планирует продлить контракт с Конте
11:48
Руководство «Интера» собирается предложить главному тренеру Антонио Конте продлить контракт с клубом, сообщает Gazzetta.it.
По информации СМИ, летом зарплата Конте автоматически увеличится с 12 миллионов до 13,5 миллиона евро за сезон. Однако, «Интер» все равно хочет обсудить детали нового контракта в конце сезона, несмотря на то что действующий договор итальянца действует до 2022 года.
«Интер» занимает первое место в чемпионате Италии с 68 очками после 28 матчей. Идущий на втором месте «Милан» отстает на 8 очков, сыграв на одну встречу больше.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168751/conte-receive-%E2%80%98automatic%E2%80%99-pay-rise
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