«Интер» планирует продлить контракт с Конте

Руководство «Интера» собирается предложить главному тренеру Антонио Конте продлить контракт с клубом, сообщает Gazzetta.it.

По информации СМИ, летом зарплата Конте автоматически увеличится с 12 миллионов до 13,5 миллиона евро за сезон. Однако, «Интер» все равно хочет обсудить детали нового контракта в конце сезона, несмотря на то что действующий договор итальянца действует до 2022 года.

«Интер» занимает первое место в чемпионате Италии с 68 очками после 28 матчей. Идущий на втором месте «Милан» отстает на 8 очков, сыграв на одну встречу больше.