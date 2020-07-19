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«Ювентус» назначит Почеттино, если Сарри не дойдет до финала Лиги чемпионов

03:25
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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри может покинуть команду, сообщает La Gazzetta dello Sport. Руководство клуба не удовлетворено его работой. У него были трудности с лидером команды Криштиану Роналду, также поражение в Кубке Италии от «Наполи» не прошло бесследно.

Решающее значение для тренера будет иметь выступление в Лиге чемпионов. От специалиста ждут выхода в финал турнира. В ином случае его заменят на Маурисио Покеттино, которй ранее работал в «Тоттенхэме».

«Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «Лиону» — 0:1.

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