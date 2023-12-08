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Допинг

Сегодня, 15:23

«Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Погба

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ювентус» расторгнет контракт с полузащитником клуба Полем Погба, как только он будет официально дисквалифицирован, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным Gazzetta, клуб не хочет ругаться с 30-летним футболистом, поэтому готов провести переговоры с ним и его окружением и расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Ранее антидопинговая прокуратура запросила четырехлетнюю дисквалификацию для французского полузащитника. Погда был отстранен и с сентября не тренируется с «Ювентусом». Кроме того, клубу разрешили снизить его зарплату до минимального уровня, гарантированного соглашением, — около 2 000 евро в месяц.

11 сентября стало известно, что Погба сдал положительный допинг-тест после матча с «Удинезе» (3:0) в 1-м туре итальянской серии А. В организме футболиста обнаружили повышенное содержание тестостерона, которое значительно отличается от нормы. Повторный допинг-тест также дал положительный результат.

Поль Погба
ФК Ювентус
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
2
 Ювентус 14 10 3 1 22-9 33
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 14 7 3 4 26-17 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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Верона – Лацио
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Интер – Удинезе
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Интер

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Сассуоло

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Малик Тшау

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