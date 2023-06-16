«Ювентус» намерен выкупить у «Марселя» права на Милика

«Ювентус» не хочет этим летом отпускать Аркадиуша Милика, сообщает инсайдер Николо Скира. Права на игрока принадлежит «Марселю».

По данным источника, туринцы могут выкупить нападающего примерно за 5-5,5 миллиона евро. Его контракт будет рассчитан до середины 2026 года. Заработная плата форварда составит три миллиона евро за сезон.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 29-летний поляк провел 27 матчей, в которых забил семь забитых мячей и одну голевую передачу.