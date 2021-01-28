«Ювентус» намерен приобрести нападающего «Сассуоло» Джанлуку Скамакку, который выступает в «Дженоа» на правах аренды. «Сассуоло» оценивает стоимость игрока молодежной сборной Италии в 20 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.

«Ювентус» работает над тем, чтобы арендовать 22-летнего итальянца до июня 2022 года с возможностью выкупа. Туринцы хотят снизить стоимость игрока.

В текущем сезоне Скамакка провел 13 матчей в серии А, в которых забил шесть гола и сделал результативную передачу.