Аллегри уже договорился о контракте с «Ромой» на следующий сезон

Массимилиано Аллегри близок к тому, чтобы возглавить «Рому». Как сообщает Calciomercato.it, итальянский специалист уже подписал предварительный контракт на два года с возможностью продления на третий.

Зарплата Аллегри составит порядка 4,5 миллиона евро за сезон.

Однако при этом говорится, что контракт вступит в силу только если «Рома» попадет в Лигу чемпионов. Кроме того, велика вероятность, что Аллегри примет команду раньше, если результаты под руководством Паулу Фонсеки продолжат ухудшаться.

После 19 туров «Рома» занимает третье место в таблице серии A.

Ранее Аллегри возглавлял ряд итальянских клубов, включая «Милан» и «Ювентус», с которыми специалист выиграл один и пять чемпионатов Италии соответственно.