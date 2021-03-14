«Ювентус» может отпустить Роналду бесплатно
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может бесплатно покинуть клуб, сообщает AS. Причиной является слишком высокая зарплата 35-летнего форварда.
За сезон Роналду получает 31 миллион евро, и это существенные расходы для туринцев, особенно с учетом потери 113 миллионов евро за полсезона из-за пандемии коронавируса. Кроме того, «Юве» вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, что также сказалось на его финансовом состоянии.
По неофициальным оценкам, зарплата Роналду составляет пятую часть всего зарплатного фонда «Ювентуса».
Контракт пятикратного обладателя «Золотого мяча» заключен до лета 2022 года. Существует вероятность, что летом он вернется в «Реал», за который выступал с 2009 по 2018 год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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