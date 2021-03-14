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«Ювентус» может отпустить Роналду бесплатно

20:34
Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду. Фото Reuters
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может бесплатно покинуть клуб, сообщает AS. Причиной является слишком высокая зарплата 35-летнего форварда.

За сезон Роналду получает 31 миллион евро, и это существенные расходы для туринцев, особенно с учетом потери 113 миллионов евро за полсезона из-за пандемии коронавируса. Кроме того, «Юве» вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, что также сказалось на его финансовом состоянии.

По неофициальным оценкам, зарплата Роналду составляет пятую часть всего зарплатного фонда «Ювентуса».

Контракт пятикратного обладателя «Золотого мяча» заключен до лета 2022 года. Существует вероятность, что летом он вернется в «Реал», за который выступал с 2009 по 2018 год.

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