Спортивный директор «Ювентуса» назвал Криштиану Роналду будущим команды
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возможно возвращении нападающего туринцев Криштиану Роналду в «Реал».
«Криштиану — будущее «Ювентуса». Без сомнения. Я полностью в этом уверен. Для нас честь, что Криштиану выступает за нашу команду. И нас все устраивает», — приводит слова Паратичи Sky Sport.
Роналду выступал за «сливочных» с 2009-го по 2018 год. В текущем сезоне форвард провел 32 матча за «Ювентус», в которых забил 27 голов и сделал 4 результативные передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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