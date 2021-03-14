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Спортивный директор «Ювентуса» назвал Криштиану Роналду будущим команды

19:58
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о возможно возвращении нападающего туринцев Криштиану Роналду в «Реал».

«Криштиану — будущее «Ювентуса». Без сомнения. Я полностью в этом уверен. Для нас честь, что Криштиану выступает за нашу команду. И нас все устраивает», — приводит слова Паратичи Sky Sport.

Роналду выступал за «сливочных» с 2009-го по 2018 год. В текущем сезоне форвард провел 32 матча за «Ювентус», в которых забил 27 голов и сделал 4 результативные передачи.

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