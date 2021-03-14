Буффон получил травму спины и выбыл на неопределенный срок
Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пропустил игру 26-го тура чемпионата Италии против «Кальяри», сообщает La Gazzetta dello Sport.
После прохождения медицинского обследования стало понятно, что у вратаря проблемы со спиной. Точные сроки восстановление 43-летнего футболиста неизвестны.
Ранее Буффон заявил, что не планирует продолжать карьеру после окончания сезона-2022/23.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила 43-летнего Буффона на первое место в рейтинге лучших голкиперов мира в XXI веке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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