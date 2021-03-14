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Буффон получил травму спины и выбыл на неопределенный срок

21:15
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон пропустил игру 26-го тура чемпионата Италии против «Кальяри», сообщает La Gazzetta dello Sport.

После прохождения медицинского обследования стало понятно, что у вратаря проблемы со спиной. Точные сроки восстановление 43-летнего футболиста неизвестны.

Ранее Буффон заявил, что не планирует продолжать карьеру после окончания сезона-2022/23.

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) поставила 43-летнего Буффона на первое место в рейтинге лучших голкиперов мира в XXI веке.

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