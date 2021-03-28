«Ювентус» может обменять Дибала. Среди вариантов: Дембеле, Феликс, Погба
«Ювентус» рассматривает вариант обмена нападающего Пауло Дибала в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport. Форвард хочет новый контракт на улучшенных условиях, и если сторонам не удастся прийти к соглашению, то туринцы расстанутся с ним. Текущий контракт Дибала истекает летом 2022 года.
В числе вариантов обмена называется целая группа футболистов: Усман Дембеле («Барселона»), Иско («Реал»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Мауро Икарди («ПСЖ»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Жоау Феликс («Атлетико»).
Летом 2020 года «Юве» предлагал Дибала 10 миллионов евро, но его не устроили эти условия.
Дрогба выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 3 мяча во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю