«Ювентус» может обменять Дибала. Среди вариантов: Дембеле, Феликс, Погба

«Ювентус» рассматривает вариант обмена нападающего Пауло Дибала в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport. Форвард хочет новый контракт на улучшенных условиях, и если сторонам не удастся прийти к соглашению, то туринцы расстанутся с ним. Текущий контракт Дибала истекает летом 2022 года.

В числе вариантов обмена называется целая группа футболистов: Усман Дембеле («Барселона»), Иско («Реал»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Мауро Икарди («ПСЖ»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Жоау Феликс («Атлетико»).

Летом 2020 года «Юве» предлагал Дибала 10 миллионов евро, но его не устроили эти условия.

Дрогба выступает за «Ювентус» с 2015 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 3 мяча во всех турнирах.