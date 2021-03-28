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Сын Дрогба забил первый гол в итальянском клубе

19:19

Нападающий Исаак Дрогба забил дебютный гол за клуб итальянской серии D «Фольоре Каратезе». 20-летний сын легендарного Дидье Дрогба забил единственный мяч в концовке игры 26-го тура против «Кароннезе» (1:0). Встреча стала для него третьей за клуб.

Родившийся 15 декабря 2000 года нападающий перешел в «Фольоре Каратезе» на правах свободного агента 8 февраля.

Дрогба-младший родился в Париже, начинал футбольную карьеру в академии «Челси», а в сезоне-2019/20 выступал за юношескую и молодежную команды «Генгама».

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