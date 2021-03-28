Сын Дрогба забил первый гол в итальянском клубе
Нападающий Исаак Дрогба забил дебютный гол за клуб итальянской серии D «Фольоре Каратезе». 20-летний сын легендарного Дидье Дрогба забил единственный мяч в концовке игры 26-го тура против «Кароннезе» (1:0). Встреча стала для него третьей за клуб.
?? MERAVIGLIOSAMENTE ISAAC DROGBA ?— Sportitalia (@tvdellosport) March 28, 2021
La prima rete in Italia di Isaac #Drogba, figlio di #Didier, ? subito decisiva ?
?? La @folgorecaratese vince 0-1 contro la #Caronnese grazie al suo gol nei minuti finali#Sportitalia@LegaDilettanti @didierdrogba pic.twitter.com/jhZ5k77Flr
Родившийся 15 декабря 2000 года нападающий перешел в «Фольоре Каратезе» на правах свободного агента 8 февраля.
Дрогба-младший родился в Париже, начинал футбольную карьеру в академии «Челси», а в сезоне-2019/20 выступал за юношескую и молодежную команды «Генгама».
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