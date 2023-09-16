«Ювентус» дома сыграет с «Лацио» в рамках 4-го тура чемпионата Италии сезона 2023 / 2024 16 сентября, в субботу. Матч пройдет на «Альянц Стадиум» в Турине (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Ювентус» — «Лацио» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть игру бесплатно можно на телеканале «Матч ТВ». Начало телетрансляции — в 15.55 мск.

На данный момент «Ювентус» располагается на 3-м месте турнирной таблицы серии А, в его активе семь очков. «Лацио» — на 15-й строчке с тремя очками.

Полный календарь серии А и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ»