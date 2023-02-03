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Сегодня, 03:16

Аллегри считает, что «Интер» выиграет чемпионат Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Лацио» в Кубке Италии назвал фаворитов на победу серии А.

«Думаю, у «Интера» не будет проблем, «Милан», «Рома», «Лацио» и «Аталанта» имеют по 25 процентов шансов. «Лацио» играет хорошо, если им дают пространство, с ними сложно играть», — цитирует Football Italia Аллегри.

«Ювентус» после 20 туров занимает 13-е место в турнирной таблице (23 очка), так как с клуба сняли 15 очков из-за финансовых махинаций.

2&nbsp;февраля. &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Первая победа после санкций! В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» ждет битва с «Интером»
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Ювентус» вышел в полуфинал Кубка Италии
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 17 2 1 48-15 53
2
 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
6
 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
11
 Монца 20 7 4 9 25-28 25
12
 Фиорентина 20 6 6 8 22-26 24
13
 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
14
 Салернитана 20 5 6 9 25-38 21
15
 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
16
 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
19
 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 17:00
Кремонезе – Лечче
 - : -
4.02 20:00
Рома – Эмполи
 - : -
4.02 22:45
Сассуоло – Аталанта
 - : -
5.02 14:30
Специя – Наполи
 - : -
5.02 17:00
Торино – Удинезе
 - : -
5.02 20:00
Фиорентина – Болонья
 - : -
5.02 22:45
Интер – Милан
 - : -
6.02 20:30
Верона – Лацио
 - : -
6.02 22:45
Монца – Сампдория
 - : -
7.02 22:45
Салернитана – Ювентус
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 14
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 11
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 10 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 18 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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