Аллегри считает, что «Интер» выиграет чемпионат Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Лацио» в Кубке Италии назвал фаворитов на победу серии А.

«Думаю, у «Интера» не будет проблем, «Милан», «Рома», «Лацио» и «Аталанта» имеют по 25 процентов шансов. «Лацио» играет хорошо, если им дают пространство, с ними сложно играть», — цитирует Football Italia Аллегри.

«Ювентус» после 20 туров занимает 13-е место в турнирной таблице (23 очка), так как с клуба сняли 15 очков из-за финансовых махинаций.