«Ювентус» из-за коронавируса потеряет 12,3 миллиона евро

«Ювентус» среди всех итальянских клубов больше всех пострадает от распространения коронавируса в финансовом плане, информирует Football Italia. Напомним, что правительство приняло решение о проведении всех спортивных мероприятий до 3 апреля без зрителей.

Таким образом, «Ювентус», которому за это время дома предстоит провести три матча (против «Интера», «Лиона» и «Лечче»), потеряет 12,3 миллиона евро.

«Милан» потеряет из-за принятых мер 3,4 миллиона, «Интер» — 2,7, а «Рома» — 2,3 миллиона.

Потери всех команд в общей сложности из серии А составят 28,6 миллионов евро.