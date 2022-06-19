«Ювентус» интересуется защитником «Дженоа» Камбьясо

«Ювентус» интересуется защитником «Дженоа» Андреа Камбьясо.

Как сообщает La Repubblica, «Интер» и «Юве» ведут борьбу за подписание 22-летнего игрока. Миланский клуб встретился с агентами защитника, а туринская команда проведет переговоры с ними в ближайшее время.

В минувшем сезоне Камбьясо провел 26 матчей за «Дженоа», в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.