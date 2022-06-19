Дель Пьеро считает, что переходы Лукаку и Погба сделают чемпионат Италии сильнее

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отреагировал на возможное возвращение в чемпионат Италии нападающего Ромелу Лукаку и полузащитника Поля Погба.

«Сейчас АПЛ — это лучший футбол с точки зрения высококлассных команд. Выступление английских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы это показывает. Иногда английский футбол — это другой вид спорта, там игроки больше бегают.

Серия А близка к этому. Поэтому переход Лукаку в «Интер» и Погба в «Ювентус» может стать отличным шагом для итальянского футбола, чтобы снова стать сильным, особенно в еврокубках", — цитирует Дель Пьеро ESPN.

Ранее сообщалось, что форвард «Челси» Ромелу Лукаку близок к переходу в «Интер». «Нерадзурри» могут взять 29-летнего бельгийца в аренду с последующим выкупом.

29-летний Погба в ближайшее время может перейти в «Ювентус» на правах свободного агента.