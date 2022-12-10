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Сегодня, 19:45

«Ювентус» и «Интер» претендуют на защитника «Ромы» Смоллинга

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» и «Интер» претендуют на защитника «Ромы» Криса Смоллинга, который может стать свободным агентом в конце сезона, сообщает Tuttosport.

Срок действия текущего контракта англичанина с «волками» истекает в июне 2023 года. Римский клуб хочет продлить соглашение с 33-летним защитником.

Сейчас футболист зарабатывает в Италии 3,5 миллиона евро в год.

В этом сезоне серии А защитник провел 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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Основные источники исследования

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Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко 1
Португалия 0
Матч завершен

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33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
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