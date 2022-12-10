«Ювентус» и «Интер» претендуют на защитника «Ромы» Смоллинга

«Ювентус» и «Интер» претендуют на защитника «Ромы» Криса Смоллинга, который может стать свободным агентом в конце сезона, сообщает Tuttosport.

Срок действия текущего контракта англичанина с «волками» истекает в июне 2023 года. Римский клуб хочет продлить соглашение с 33-летним защитником.

Сейчас футболист зарабатывает в Италии 3,5 миллиона евро в год.

В этом сезоне серии А защитник провел 15 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.