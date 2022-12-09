«Лечче» объявил о продлении контракта с защитником Галло

«Лечче» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Антонио Галло.

Срок нового соглашения 22-летнего итальянца с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

В текущем сезоне Галло провел за «Лечче» 13 матчей и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2 миллиона евро.

«Лечче» находится на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 15 очков в 15 матчах.