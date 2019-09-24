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«Ювентус» хочет заполучить Виллиана бесплатно

10:20
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Нападающий «Челси» Виллиан может перейти в «Ювентус», сообщает The Telegraph. Туринский клуб намерен пригласить бразильца летом, когда у него истечет срок контракта с лондонцами.

Соглашение Виллиана с «Челси» истекает летом 2020 года, и пока переговоры о его продлении не увенчались успехом.

31-летний форвард перешел в «Челси» в 2013 году из «Анжи». За это время в чемпионате Англии Виллиан провел 203 матча и забил 28 голов.

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