«Ювентус» хочет заполучить Виллиана бесплатно

Нападающий «Челси» Виллиан может перейти в «Ювентус», сообщает The Telegraph. Туринский клуб намерен пригласить бразильца летом, когда у него истечет срок контракта с лондонцами.

Соглашение Виллиана с «Челси» истекает летом 2020 года, и пока переговоры о его продлении не увенчались успехом.

31-летний форвард перешел в «Челси» в 2013 году из «Анжи». За это время в чемпионате Англии Виллиан провел 203 матча и забил 28 голов.