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«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Рэмзи

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с полузащитником Аароном Рэмзи, выступающим на правах аренды в «Рейнджерс», сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб ведет переговоры с 31-летним валлийцем о досрочном расторжении соглашения.

Отмечается, что «Рейнджерс» не собирается выкупать полузащитника.

В нынешнем сезоне Рэмзи забил два мяча и отдал две результативные передачи в 13 матчах за шотландцев. Он дошел с клубом до финала Лиги Европы, где не реализовал пенальти в послематчевой серии и проиграл «Айнтрахту». Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://football-italia.net/juventus-discuss-ramsey-contract-termination-after-rangers-loan/
Аарон Рэмзи
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