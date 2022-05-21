«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с Рэмзи

«Ювентус» хочет расторгнуть контракт с полузащитником Аароном Рэмзи, выступающим на правах аренды в «Рейнджерс», сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб ведет переговоры с 31-летним валлийцем о досрочном расторжении соглашения.

Отмечается, что «Рейнджерс» не собирается выкупать полузащитника.

В нынешнем сезоне Рэмзи забил два мяча и отдал две результативные передачи в 13 матчах за шотландцев. Он дошел с клубом до финала Лиги Европы, где не реализовал пенальти в послематчевой серии и проиграл «Айнтрахту». Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2023 года.