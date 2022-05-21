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Сегодня, 07:47

Моуринью отказался от пресс-конференции после победы над «Торино» ради подготовки к финалу Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался давать послематчевые комментарии после победы над «Торино» (3:0). Для римской команды этот матч был последним в этом розыгрыше серии А.

Как сообщают DAZN и Sky Sport Italia, это решение было принято по согласованию с руководством клуба и поможет тренеру и команде сосредоточиться на финале Лиги конференций против «Фейеноорда».

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Футбол
Лига конференций
ФК Рома
Жозе Моуринью
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