Моуринью отказался от пресс-конференции после победы над «Торино» ради подготовки к финалу Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался давать послематчевые комментарии после победы над «Торино» (3:0). Для римской команды этот матч был последним в этом розыгрыше серии А.

Как сообщают DAZN и Sky Sport Italia, это решение было принято по согласованию с руководством клуба и поможет тренеру и команде сосредоточиться на финале Лиги конференций против «Фейеноорда».

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.