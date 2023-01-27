«Ювентус» хочет продать Закарию в ближайшее время

«Ювентус» хочет продать полузащитника Дениса Закарию, который на данный момент выступает на правах аренды в «Челси».

По данным La Gazzetta dello Sport, туринцы с его продажи намерены выручить деньги для покупки новых игроков.

26-летний швейцарец сыграл за «Челси» в текущем сезоне лишь семь матчей во всех турнирах, в которых один раз отметился голом. Его трансферная стоимость — 20 миллионов евро. Арендное соглашение Закарии с «Челси» продлится до конца текущего сезона.