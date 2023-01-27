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Сегодня, 08:51

У «Интера» нет денег на покупку игроков

Виктория Кравченко
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Трансферный бюджет «Интера» на данный момент равняется нулю, сообщил в Twitter журналист Альфредо Педула.

В это трансферное окно «Интер» отправил в аренду вратарей Фабрицио Багерия («Ливорно») и Ионуца Раду («Осер»), а также Франко Карбони («Монца»). Покупок клуб не делал.

После 19 туров сезона-2022/23 «Интер» занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, набрав 37 очков.

ФК Интер (Интернационале)
0
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И В Н П +/- О
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 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
10
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
11
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 20:30
Болонья – Специя
 - : -
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 - : -
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 - : -
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 - : -
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 - : -
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 - : -
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 - : -
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 - : -
29.01 22:45
Наполи – Рома
 - : -
30.01 22:45
Удинезе – Верона
 - : -
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ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 11
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 9 1 3
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 17 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
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