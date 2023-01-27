У «Интера» нет денег на покупку игроков
Трансферный бюджет «Интера» на данный момент равняется нулю, сообщил в Twitter журналист Альфредо Педула.
В это трансферное окно «Интер» отправил в аренду вратарей Фабрицио Багерия («Ливорно») и Ионуца Раду («Осер»), а также Франко Карбони («Монца»). Покупок клуб не делал.
После 19 туров сезона-2022/23 «Интер» занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, набрав 37 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|19
|16
|2
|1
|46-14
|50
|
2
|Милан
|19
|11
|5
|3
|35-24
|38
|
3
|Лацио
|19
|11
|4
|4
|35-15
|37
|
4
|Рома
|19
|11
|4
|4
|25-16
|37
|
5
|Интер
|19
|12
|1
|6
|38-25
|37
|
6
|Аталанта
|19
|10
|5
|4
|37-23
|35
|
7
|Удинезе
|19
|7
|7
|5
|27-21
|28
|
8
|Торино
|19
|7
|5
|7
|19-20
|26
|
9
|Эмполи
|19
|6
|7
|6
|17-22
|25
|
10
|Ювентус
|19
|11
|5
|3
|30-15
|23
|
11
|Болонья
|19
|6
|5
|8
|24-30
|23
|
12
|Фиорентина
|19
|6
|5
|8
|21-25
|23
|
13
|Монца
|19
|6
|4
|9
|23-28
|22
|
14
|Лечче
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|
15
|Салернитана
|19
|4
|6
|9
|23-37
|18
|
16
|Специя
|19
|4
|6
|9
|17-30
|18
|
17
|Сассуоло
|19
|4
|5
|10
|18-29
|17
|
18
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|
19
|Сампдория
|19
|2
|3
|14
|8-32
|9
|
20
|Кремонезе
|19
|0
|8
|11
|14-33
|8
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.01
|20:30
|
Болонья – Специя
|- : -
|27.01
|22:45
|
Лечче – Салернитана
|- : -
|28.01
|17:00
|
Эмполи – Торино
|- : -
|28.01
|20:00
|
Кремонезе – Интер
|- : -
|28.01
|22:45
|
Аталанта – Сампдория
|- : -
|29.01
|14:30
|
Милан – Сассуоло
|- : -
|29.01
|17:00
|
Ювентус – Монца
|- : -
|29.01
|20:00
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
|29.01
|22:45
|
Наполи – Рома
|- : -
|30.01
|22:45
|
Удинезе – Верона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|13
|
|
Адемола Лукман
Аталанта
|11
|
|
Мбала Нзола
Специя
|9
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|7
|
|
Мариу Руй
Наполи
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|9
|1
|3
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|17
|1
|1
|
|
Павел Давидович
Верона
|11
|1
|5
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