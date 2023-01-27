У «Интера» нет денег на покупку игроков

Трансферный бюджет «Интера» на данный момент равняется нулю, сообщил в Twitter журналист Альфредо Педула.

В это трансферное окно «Интер» отправил в аренду вратарей Фабрицио Багерия («Ливорно») и Ионуца Раду («Осер»), а также Франко Карбони («Монца»). Покупок клуб не делал.

После 19 туров сезона-2022/23 «Интер» занимает 5-е место в турнирной таблице серии А, набрав 37 очков.