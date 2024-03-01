«Ювентус» готовится к переговорам с Погба о разрыве контракта

«Ювентус» готовится к переговорам с полузащитником Полем Погба о расторжении контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

29 февраля стало известно, что 30-летнего француза дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

По данным источника, расторжение контракта с Погба позволит «Ювентусу» сэкономить более 30 миллионов евро. Не исключено, что туринцы дождутся результата апелляции.