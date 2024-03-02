«Милан» победил «Лацио». Римская команда доигрывала матч ввосьмером

«Милан» выиграл у «Лацио» в матче 27-го тура чемпионата Италии — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины хозяева остались в меньшинстве, так как Лука Пеллегрини получил красную карточку. На 76-й минуте форвард россонери Рафаэл Леау забил, но гол был отменен ВАР. Победу миланской команде принес Ноа Окафор, забивший за 2 минуты до конца основного времени. На последних секундах полузащитник римлян Адам Марушич заработал удаление за неспортивное поведение, а следом был удален и Матео Гендузи, поэтому хозяева ввосьмером доигрывали встречу.

«Милан» набрал 56 очков и идет на 3-м месте в турнирной таблице серии А. «Лацио» располагается на 8-й строчке — 40 очков.