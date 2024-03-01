«Интер» представил форму с «Черепашками Ниндзя»

«Интер» представил форму с изображением героев фильма «Черепашки Ниндзя» вместо титульного спонсора.

Таким образом спонсор миланцев компания Paramount+ рекламирует новый фильм.

«Интер» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице серии А, имея в активе 69 очков. Миланцы опережают идущий на второй строчке «Ювентус» на 12 очков.