«Ювентус» готов продлить контракт с Бонуччи до 2025 года

«Ювентус» и защитник Леонардо Бонуччи обсуждают новый контракт, пишет журналист Экрем Конур в Twitter.

Руководство «старой синьоры» собирается предложить 35-летнему футболисту контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года. Срок действующего соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «бьянконери» семь матчей в серии А, в которых отметился одним забитым мячом.

После 11 туров «Ювентус» с 19 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.