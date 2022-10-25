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Сегодня, 17:09

«Ювентус» готов продлить контракт с Бонуччи до 2025 года

Иван Шитик
Корреспондент
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Леонардо Бонуччи.
Фото Reuters

«Ювентус» и защитник Леонардо Бонуччи обсуждают новый контракт, пишет журналист Экрем Конур в Twitter.

Руководство «старой синьоры» собирается предложить 35-летнему футболисту контракт, который будет рассчитан до лета 2025 года. Срок действующего соглашения между сторонами истекает по окончании сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне Бонуччи провел за «бьянконери» семь матчей в серии А, в которых отметился одним забитым мячом.

После 11 туров «Ювентус» с 19 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Основные источники исследования

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И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
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