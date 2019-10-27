«Ювентус» готов продать Манджукича за 5 миллионов евро

«Ювентус» готов расстаться с нападающим Марио Манджукичем. Туринский клуб готов продать 33-летнего хорвата всего за 5 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

По информации итальянских СМИ, на Манджкича претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Интер». Футболист в текущем сезоне ни разу не сыграл за «Ювентус».

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