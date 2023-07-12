«Рома» близка к подписанию Кристенсена из «Лидса» на правах аренды

Защитник «Лидса» Расмус Кристенсен близок к переходу в «Рому» на правах аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, аренда 26-летнего игрока до конца июня 2024 года согласована и с игроком, и с клубом.

Датчанин выступает за английскую команду с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 13 миллионов евро.