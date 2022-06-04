Погба имеет на руках предложения от «Ювентуса», «Реала» и «ПСЖ»

Бывший полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поль Погба все еще не определился, где именно продолжит карьеру. Он имеет на руках конкретные предложения от «Ювентуса», «Реала» и «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

Ранее «Ювентус» получил устные гарантии перехода 29-летнего француза.

1 июня «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Погба на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он забил 1 мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах во всех турнирах.

В 2016 года «МЮ» купил француза у «Ювентуса» за 105 миллионов евро (по данным Transfermarkt). При этом игроком туринского клуба Погба стал в 2012 году, бесплатно перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.