«Ювентус» близок к продлению контракта с Рабьо. Полузащитником интересовался «МЮ»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо останется в итальянском клубе, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, туринцы близки к продлению контракта с 28-летним французом. Ранее сообщалось, что на полузащитника претендует «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Рабьо провел 48 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.