Белотти: «Моуринью — прирожденный победитель»

Нападающий «Ромы» Андреа Белотти высказался о главном тренере команды Жозе Моуринью.

«Моуринью — прирожденный победитель. Он подчеркивает важность успеха и прививает менталитет победителя в каждой игре. Он также отлично общается с ребятами. Когда вы думаете, что выкладываетесь на 100 процентов, он способен извлечь из вас еще 30 процентов. Кроме всех выигранных трофеев у Моуринью невероятные человеческие качества», — приводит слова Белотти официальный сайт клуба.

В сезоне-2022/23 футболист провел 47 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.