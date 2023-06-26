Семин считает, что Кварацхелия раскрыл еще не все карты

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о будущем полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в серии А.

«Все достижения Кварацхелии в прошедшем сезоне закономерны, он это все заслужил своим трудом. Хвича — огромный талант и настоящий профессионал. Просто так лучшим игроком сезона серии А не становятся. Он провел отличный сезон в команде, которая завоевала чемпионство. Конечно, ему будет трудно и дальше показывать стабильный результат, потому что в таком возрасте очень часто бывают спады. Будет тяжело, но Хвича способен на очень многое, он еще не все карты раскрыл. Уверен, он не будет опускаться ниже своего уровня. Будем надеяться, что в следующем сезоне он выступит еще ярче», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провел 42 матча за команду во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.