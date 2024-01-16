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Семин: «Сейчас у Миранчука все складывается хорошо. Непонятно, почему он не всегда играет в старте»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в текущем сезоне.

«Миранчук использует хорошо все игровое время, которое ему дают. Другое дело — непонятно, почему он не всегда в стартовом составе. На мой взгляд, сейчас у него складывается все хорошо. Нужно держать этот уровень», — сказал Семин «СЭ».

Миранчук появился на поле на 63-й минуте матча 20-го тура с «Фрозиноне» (5:0) и не отметился результативными действиями. «Аталанта» набрала 33 очка и занимает пятое место в турнирной таблице серии А.

В этом сезоне 28-летний Миранчук сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
Юрий Семин
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2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
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14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
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 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
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