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Сегодня, 12:04

«Предстал в ленивой версии». В Италии критикуют Миранчука за матч с «Фрозиноне»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В понедельник, 15 января, в матче 20-го тура серии А «Аталанта» разгромила дома «Фрозиноне» (5:0).

Полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 62-й минуте, на этот раз результативных действий наш легионер не совершал.

La Gazzetta dello Sport поставила россиянину оценку 6,0: «Предстал в ленивой версии, его левая нога почти не создавала остроты».

Издание Corriere dello Sport оказалось щедрее — 6,5: «Показал свои привычные качества».

Tuttosport — 6,0: «Почти волшебный, но при этом слегка манерный».

В 21-м туре «Аталанта» встретится в гостях с «Интером» только 28 февраля — игра перенесена на конец следующего месяца из-за участия миланского клуба в полуфинале Суперкубка Италии, который состоится на этой неделе.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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13.01 17:00
Дженоа – Торино
 0 : 0
13.01 17:00
Наполи – Салернитана
 2 : 1
13.01 20:00
Верона – Эмполи
 2 : 1
13.01 22:45
Монца – Интер
 1 : 5
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 1 : 0
14.01 17:00
Кальяри – Болонья
 2 : 1
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
 2 : 2
14.01 22:45
Милан – Рома
 3 : 1
15.01 22:45
Аталанта – Фрозиноне
 5 : 0
16.01 22:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 18
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 6
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 18 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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