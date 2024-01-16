«Предстал в ленивой версии». В Италии критикуют Миранчука за матч с «Фрозиноне»

В понедельник, 15 января, в матче 20-го тура серии А «Аталанта» разгромила дома «Фрозиноне» (5:0).

Полузащитник хозяев Алексей Миранчук вышел на замену на 62-й минуте, на этот раз результативных действий наш легионер не совершал.

La Gazzetta dello Sport поставила россиянину оценку 6,0: «Предстал в ленивой версии, его левая нога почти не создавала остроты».

Издание Corriere dello Sport оказалось щедрее — 6,5: «Показал свои привычные качества».

Tuttosport — 6,0: «Почти волшебный, но при этом слегка манерный».

В 21-м туре «Аталанта» встретится в гостях с «Интером» только 28 февраля — игра перенесена на конец следующего месяца из-за участия миланского клуба в полуфинале Суперкубка Италии, который состоится на этой неделе.