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Сегодня, 11:29

«Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Reuters

«Рома» объявила, что главный тренер команды Жозе Моуринью и его тренерский штаб покидают клуб. Информация о новом руководстве первой команды будет опубликована в ближайшее время.

«Мы благодарим Жозе за его страсть и преданность делу с момента его прихода. У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его работе, но мы считаем, что в интересах клуба необходимы немедленные перемены. Мы желаем Жозе и его штабу всего наилучшего в будущем», — приводит сайт клуба слова владельцев Дэна и Райана Фридкинов.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и к финалу Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает девятое место, набрав 29 очков в 20 матчах. 14 января команда на выезде проиграла «Милану» со счетом 1:3.

Источник: ФК Рома
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
13
 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
17
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
18
 Верона 20 4 5 11 18-27 17
19
 Эмполи 20 3 4 13 11-35 13
20
 Салернитана 20 2 6 12 17-40 12
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13.01 17:00
Дженоа – Торино
 0 : 0
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Наполи – Салернитана
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13.01 20:00
Верона – Эмполи
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13.01 22:45
Монца – Интер
 1 : 5
14.01 14:30
Лацио – Лечче
 1 : 0
14.01 17:00
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 2 : 1
14.01 20:00
Фиорентина – Удинезе
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Милан – Рома
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Маркус Тюрам

Интер

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Оливье Жиру

Милан

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Генрих Мхитарян

Интер

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Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 18 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

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Малик Тшау

Малик Тшау

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