Юрий Семин отреагировал на возможный уход Миранчука из «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный уход российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука из итальянского клуба в зимнее трансферное окно.

«Стоит ли уходить Миранчуку? Это вам лучше объяснят агенты. В этом вопросе все должен решать сам Миранчук, а наше мнение не играет никакой роли. Футболист должен действовать, исходя из ситуации и принимать решение что ему делать дальше самостоятельно. Вот и все», — сказал Семин «СЭ».

8 ноября появилась информация, что Миранчук с большей долей вероятности покинет «Аталанту». В его услугах заинтересованы «Торино» и «Сассуоло». Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел за «Аталанту» 8 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.