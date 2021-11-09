Массимо Каррера посоветовал Миранчуку перейти в «Сассуоло»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Не открою секрет, если скажу, что для любого футболиста важна постоянная игровая практика. Алексей Миранчук изо всех сил пытается попасть в игровую систему Гасперини, но, к сожалению, пока не получается. Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Думаю, переход в «Сассуоло» — правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет — «Сассуоло», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

8 ноября появилась информация, что Миранчук может покинуть «Аталанту», а в его услугах заинтересованы «Торино» и «Сассуоло». Отмечается, что «Сассуоло» изучает вариант обмена Миранчука на Жереми Бога — одну из трансферных целей «Аталанты».

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел за команду 8 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2024 года.