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Массимо Каррера посоветовал Миранчуку перейти в «Сассуоло»

12:50
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о будущем полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Не открою секрет, если скажу, что для любого футболиста важна постоянная игровая практика. Алексей Миранчук изо всех сил пытается попасть в игровую систему Гасперини, но, к сожалению, пока не получается. Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Думаю, переход в «Сассуоло» — правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет — «Сассуоло», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

8 ноября появилась информация, что Миранчук может покинуть «Аталанту», а в его услугах заинтересованы «Торино» и «Сассуоло». Отмечается, что «Сассуоло» изучает вариант обмена Миранчука на Жереми Бога — одну из трансферных целей «Аталанты».

В текущем сезоне 26-летний россиянин провел за команду 8 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4508267-massimo-karrera-dal-sovet-miranchuku-v-kakoj-italyanskij-klub-ujti-iz-atalanty.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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