Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался об участившихся травмах.

«В прошлом сезоне у меня было больше повреждений, чем обычно, потому что я отдал все силы, — приводит слова Ибрагимовича Sky. — После 30 лет физическая боль не исчезает, а перемещается. Физиотерапевт в Италии следит за мной 24 часа в сутки и вмешивается в каждую мелочь. Когда я чувствую себя неважно, сразу же принимаю меры и забочусь о себе».

В нынешнем сезоне 40-летний швед забил три мяча в восьми матчах.