Ибрагимович — об участившихся травмах: «После 30 лет физическая боль не исчезает»
13:47
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался об участившихся травмах.
«В прошлом сезоне у меня было больше повреждений, чем обычно, потому что я отдал все силы, — приводит слова Ибрагимовича Sky. — После 30 лет физическая боль не исчезает, а перемещается. Физиотерапевт в Италии следит за мной 24 часа в сутки и вмешивается в каждую мелочь. Когда я чувствую себя неважно, сразу же принимаю меры и забочусь о себе».
В нынешнем сезоне 40-летний швед забил три мяча в восьми матчах.
Дополнительная информация:
https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2021/11/08/milan-ibrahimovic-ritiro-intervista
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