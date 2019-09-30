Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло прокомментировал поражение от «Фиорентины» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата Италии. Для его команды это 4-й проигрыш в 6 встречах.

— Фанаты привыкли к совершенно другому и имеют полное право негодовать, — цитирует Sky Sport Italia специалиста. — Конечно, я беру на себя ответственность, но нужно идти вперед, потому что верю в свои идеи. Что меня раздражает, так это то, что команда выглядела так, словно игроки не тренировались вместе. Вы можете проиграть, но не так.

Всего три дня назад команда показала характер, я видел отрезки, которые мне понравились. Сегодня игра была проиграна на индивидуальном уровне. Не было какой-либо организованности.

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