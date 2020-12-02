Вратарь СПАЛа и сборной Албании Бериша госпитализирован с коронавирусом

Голкипер СПАЛа Этрит Бериша попал в больницу, сообщает официальный сайт клуба. Вратарь, который также выступает за сборную Албании, ранее сдал положительный тест на коронавирус. Это произошло 27 ноября.

Сообщается, что футболист был помещен в специализированное отделение больницы для больных коронавирусом для проведения клинических исследований.

31-летний албанец в текущем сезоне провел шесть матчей за СПАЛ в серии В, пропустил шесть мячей и трижды отыграл «на ноль».