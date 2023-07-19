Онана: «Я желаю «Интеру» выиграть скудетто, знаю, как сильно все хотят вторую звезду»
Вратарь «Интера» Андре Онана поблагодарил всех, кто помогал ему в клубе.
Сообщалось, что камерунец сегодня пройдет медицинское обследование для перехода в «Манчестер Юнайтед». Английская сторона уже согласовала личные условия контракта.
«Спасибо — это то слово, которое я хочу сказать. Я говорю это всем работникам компании, менеджерам, президенту, тренеру, товарищам. Но прежде всего болельщикам. Я чувствовал, что они меня действительно любят. Я играл в «Интере» один год, но навсегда останусь «интеристом». Теперь я буду болеть за команду перед телевизором. Я желаю «Интеру» выиграть скудетто. Я знаю, как сильно все хотят вторую звезду, надеюсь, пришло время повесить ее на грудь», — приводит слова Онана GFNI.
«Манчестер Юнайтед» пока не объявил о переходе 27-летнего вратаря, но футболист уже заявил, что счастлив играть в АПЛ, а также отметил, что хочет выиграть Лигу чемпионов с новым клубом.
Ранее сообщалось, что Онана подпишет контракт до 2028 года с возможностью продления еще на сезон.
В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч за «Интер» во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -