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Агент Ло Чельсо — о переходе в «Наполи»: «Пока ничего не согласовано»

Руслан Минаев
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Агент полузащитника «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Наполи».

«Разговоры есть, но пока ничего не согласовано», — цитирует представителя игрока Radio Punto Nuovo.

Отмечается, что 27-летний аргентинец является приоритетным вариантом нового главного тренера клуба Руди Гарсии.

Последние полтора сезона Ло Чельсо выступал на правах аренды в «Вильярреале». Его действующий контракт с «шпорами» рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2022/23 хавбек провел 29 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

ФК Наполи
ФК Тоттенхэм Хотспур
Джовани Ло Чельсо
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